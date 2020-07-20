Elektrik direğine çarpan araba paramparça oldu: 3 kişi vefat etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan bir olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, elektrik direğine ok gibi saplandı. Yaşanan kazada şoförle birlikte 3 kişi vefat etti, 1 yaralı var.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan arabada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda, Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SÇU 95 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Arabada ağır hasar meydana geldi. KAZADA 3 KİŞİ VEFAT ETTİ Otomobildeki Aycan Kısacık (29), Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Burak Geçimli (22) ise araçta sıkıştı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Geçimli, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.