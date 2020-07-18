Elektrik akımına kapılan işçi öldü, arkadaşı yaralı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, balkon korkuluğunun montajını yaptığı sırada demir profilin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılan Yusuf Fersatefendioğlu (35) hayatını kaybetti, arkadaşını kurtarmak isteyen Ali Özer ise yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, balkon korkuluğunun montajını yaptığı sırada demir profilin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılan Yusuf Fersatefendioğlu (35) hayatını kaybetti, arkadaşını kurtarmak isteyen Ali Özer ise yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Balkona korkuluğun montajını yapan Yusuf Fersatefendioğlu, elinde bulunan demir profilin elektrik hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ali Özer, Yusuf Fersatefendioğlu'nun elektrik akımına kapıldığını görerek yardımcı olmak isteyince akıma kapıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan Yusuf Fersatefendioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralan Ali Özer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA