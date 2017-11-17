Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Ortabük köyünde bir elektrik direğindeki hatta arıza olduğu ihbarını alan elektrik dağıtım şirketi ekipleri olay yerine gitti.



Arızanın olduğu direğe çıkan işçilerden İbrahim Ünal akıma kapılıp düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ünal'ın ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.