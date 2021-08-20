Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular
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Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular

Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş 7 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş 7 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ekipler, ele geçirdikleri eroin maddeleriyle 'aşı ol' yazısı yazarak çağrıda bulundu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler ele geçirdikleri maddelerle 'aşı ol' yazısı yazarak vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulundu. - ERZURUM

Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular
Ele geçirdikleri eroin maddesiyle 'aşı ol' yazıp, çağrıda bulundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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