Elden Ring'in yaklaşık 42 adet başarımı bulunacak - Haberler
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Elden Ring'in yaklaşık 42 adet başarımı bulunacak

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Elden Ring'in yaklaşık 42 adet başarımı bulunacak

Bir söylentiye göre Elden Ring hayranı bir oyuncu, oyunda bulunan başarımların sayısını kontrol etmenin bir yolunu bulduğunu iddia ediyor ve Elden Ring'in Steam'de 42 adet başarımı olduğu gözüküyor.

Fantastik aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring, Şubat 2022 tarihinde çıkış yapacak. Oyun hakkında yavaş yavaş bilgiler paylaşılsa da bazı oyun hayranları bilgilerin paylaşılmasını bekleyemeyip kendileri bulmanın bir yolunu arıyor. Bir Elden Ring hayranının söylediğine göre Elden Ring'in Steam'de 42 adet başarımı olacak.

Elden Ring'i Steam profilinizde en sevdiğiniz oyun olarak ayarlarsanız ve profilinizi ziyaret ettiğinizde, Elden Ring'in başarımlarının 0/42 olarak göreceğinizi söylüyor. Ancak üzerine tıkladığınızda sayfanın yenileneceğini ve böylece kupa listesini veya başka bir şeyi göremeyeceğinizi de ekledi.

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"Karşılaştırma yapmak için Dark Souls 3'ün 43 başarımı olduğunu söyledi. Yani 42 fazla zorlama olmaz ve yanlış olmayacak kadar keyfi görünüyor, ama göreceğiz." sözlerine de yer verdi.

Elden Ring'in yaklaşık 42 adet başarımı bulunacak

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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