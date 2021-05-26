Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz ne demek?

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz atasözlerinden biri de Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz atasözüdür. Nükteli, eğitici ve öğretici bir şekilde insan hayatında yer alan ve sık sık söylediğimiz , kültleşmiş sözlerden oluşan atasözleri arasında yer alır. Peki, Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz ne demek? Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz anlamı nedir?

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz atasözlerinden biri de Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz atasözüdür. Nükteli, eğitici ve öğretici bir şekilde insan hayatında yer alan ve sık sık söylediğimiz , kültleşmiş sözlerden oluşan atasözleri arasında yer alır. Peki, Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz ne demek? Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

ELDEN GELEN ÖĞÜN OLMAZ ODA VAKTİNDE BULUNMAZ NE DEMEK?

Kişi hayatını sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu konuda başkalarından gelecek yardımlara umut bağlanmamalıdır. Başkalarının yapacağı yardım yeterli olamayacağı gibi zamanında da yapılamaz.

İnsan yapacağı işde kendine güvenmelidir. Başkasının yardımına güvenerek yapılan işler yardımın gelmemesi veya vaktinde gelmemesi, vaktinden evvel istenmesi yüzünden daima yarım kalır.