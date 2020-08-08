Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
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Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

İzleyici ile buluşmaya hazırlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Elçin Sangu'nun başrolde olduğu dizide birbirinden önemli isimler yer alıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
08.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:46

İyi Günde Kötü Günde dizisi ekrana gelmek için geri sayıma geçti. İlk bölüm fragmanının yayınlandığı dizide başrolde Elçin Sangu var. Yönetmenliğini Barış Erçetin'nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil'in birlikte kaleme aldı. İşte, İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ve İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları!

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in yer aldığı "İyi Günde Kötü Günde" dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
İyi Günde Kötü Günde

Dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşırken Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta oyuncuların yanı sıra; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alacak.

Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU NE?

İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1. bölüm fragmanı yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi, yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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