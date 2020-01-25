Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Elazığ'da gerçekleşen depremde enkaz altında kalan bir kadın, yakınlarını cep telefonuyla arayarak yerini söylemesinin üzerine, yaklaşık 13 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

25.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü 'ın Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, cep telefonu sayesinde depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

ENKAZ ALTINDAKİ YERİNİ SÖYLEDİ

5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

ELİNDE CEP TELEFONUYLA ÇIKARILDI

Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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