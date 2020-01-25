: Elazığ ve Malatya'da enkazdan 4 kişi kurtarıldı

25.01.2020 02:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:51

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı. İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

MALATYA'DA ÇÖKEN KERPİÇ EVDEN 2 KİŞİ KURTARILDI

Malatya Doğanyol'da, deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu. AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu