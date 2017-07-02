Elazığ Valisi Kaldırım Görevine Başladı
Elazığ'ın yeni Valisi Çetin Oktay Kaldırım görevine başladı.
Elazığ'ın yeni Valisi Çetin Oktay Kaldırım görevine başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uçakla kente gelen Kaldırım, Elazığ Havalimanı'nda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Vali Vekili Mustafa Gül, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Osman Küçük tarafından karşılandı.
Havaalanında bir süre protokol üyeleriyle sohbet eden Vali Kaldırım, daha sonra valilik konutuna geçti.