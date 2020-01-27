: Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

27.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:22

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Mustafa Paşa ilçesindeki 5 katlı bir binada hasar tespit edildi. Bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Ekipler bina çevresini güvenlik çemberine aldı.

11 BİN 32 BİNADA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 11 bin 32 binadaki hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

274 BİNA YIKILDI

Bu binalardan 274'ü yıkıldı. 2 bin 876 binanın ağır, 150 binanın orta, 3 bin 514 binanın ise hafif hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılması gereken 42 bina bulunduğu açıklanmıştı. Hasar tespit çalışmaları, 530 teknik personel ve 4 araçla yapılıyor.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4'ü Malatya'da, 37 si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi.

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