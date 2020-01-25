Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı
Haberler » Güncel » Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı - Haber

Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

25.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:14
Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı

'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler