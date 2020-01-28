: Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

28.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:41

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe, yıkıntı altında 20 saat kalan aileden Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emine Kuştepe'nin sakin konuşmasıyla yeri tespit edilen Azize Çelik ve ailesi, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞEHADETİNİZİ GETİRİN, DUA EDİN' DEDİM"

Enkazdan 20 saat sonra çıkarılan Azize Çelik, o anları DHA'ya anlattı. Çelik, "Ben 112'yi aradım, onlar da beni Emine kardeşime bağladı. Çok hatırlamıyorum ama Emine Hanım benimle konuştu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin, Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, 'şahadetinizi getirin, dua edin' dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı. Ben 20 saat orada kaldım. Allah Ömer Bey'den razı olsun, küçük yerden beni çıkardı" diye konuştu.

"SİZİN FERYADINIZ TÜRKİYE'NİN BURAYA KENETLENMESİNE VESİLE OLDU"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hastanede tedavisi devam eden Çelik ailesini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Mustafa Destici de "Sizin sesiniz, feryadınız bütün Türkiye'nin buraya kenetlenmesine vesile oldu. Büyük bir acı yaşadık; ama bu acı içerisinde sizler gibi vatandaşlarımızın cesareti, imanı bizi ayakta tuttu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Evleri hasarlı olanlar var. Devletimiz onlar için gerekli şeyleri yapacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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