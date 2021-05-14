Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi daha hayatını kaybetti
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Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi daha hayatını kaybetti

Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da 11 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Elazığ'da 11 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Kaçmaz tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 11 Mart'ta Hasan Kaçmaz yönetimindeki 23 AL 145 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarpmış, kazada Firdevs Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Kaçmaz ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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