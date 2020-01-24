Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

24.01.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:10

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Deprem Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

YIKILAN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Korkutan deprem sonrası vatandaşlar büyük panik ve korku içerisinde dışarıya çıkarken, bölgede yıkılan binalar görüntülendi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ merkezde 16 bina hakkında ihbar yapıldığını açıkladı.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ

Deprem sonrası yıkılan binalardan birinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntü ise yürekleri burktu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yıkılan binada babanın, deprem sırasında çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

Yürek burkan bu görüntü bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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