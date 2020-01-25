: 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi

25.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1015 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

Depremin sebep olduğu acı kayıp, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da, Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi.

Kaynak: AA

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