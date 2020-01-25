Elazığ'daki deprem
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Elazığ'daki deprem

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi çıkarıldı.

25.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:56
Elazığ'daki deprem

'ın ilçesine bağlı köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi çıkarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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