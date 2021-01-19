Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
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Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı

19.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:05
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı

ELAZIĞ'da, yokuştan inerken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, tek katlı eve girdi.

ELAZIĞ'da, yokuştan inerken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, tek katlı eve girdi. Kazada sürücü Mehmet Çelik yaralandı. Kaza sırasında evdekilerin, başka bir odada olması olası bir faciayı önledi. 

Kaza, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 21 AAH 719 plakalı TIR, yokuştan inerken, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tek katlı müstakil eve çarptı. TIR, evin bir odasına girdi. Kazada sürücü Çelik yaralandı. Çarpma sırasında evdekiler, başka bir odada olmaları nedeniyle yara almadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Çelik, ilk müdahalenin ardından, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çelik'in durumunun iyi olduğu bildirildi.


Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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