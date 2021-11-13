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Elazığ'da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak yan yattı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yan yatan otomobili vatandaşlar kendi imkanlarıyla düzeltti.

Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0036 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yan yatan otomobili çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla düzeltti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

Elazığ'da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

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