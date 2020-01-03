İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü
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İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü

Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga çıktı, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

03.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50

'da merkeze bağlı 'de bir cadde üzerinde iki grup arasında sopalı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma, bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

EKİPLER GELDİ, GRUP DAĞILDI

Kavgayı görenlerin polise vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin geldiği sırada kavgaya karışanlar dağıldı. Olayı evlerinden cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşların, olay anında verdikleri tepki ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü
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