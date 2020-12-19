Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
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Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti

19.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:52
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti

Elazığ'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti.

Elazığ'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Altınçevre Mahallesi'nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre Veysi Şen'e ait ağıla bugün sabaha karşı kurt girdi.Kurdun saldırısı sonucu koyunlardan 2'si telef oldu, 6'sı ise kayboldu. Ağıla gidince olayı fark eden Şen, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp 6 koyun için arama çalışması yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti
Elazığ'da kurt, 2 koyunu telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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