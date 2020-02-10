: Elazığ'da konteyner kent kurulumu sürüyor

10.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:51

Elazığ'da vatandaşın geçici barınması için yapılan konteyner kurulmaya başlandı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı bir şekilde çalışıyor.

Depremzedelerin geçici barınmalarını sağlamak için ilk etapta 5 bin ailenin barınacağı kent merkezindeki Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkide oluşturulan konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda çalışmalar sürüyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de ki alanlarda kurulacak konteynerların alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te konteynerlar yerleştirilmeye başlandı.

Bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerlar, vatandaşın geçici barınma ihtiyacını karşılayacak.

Kaynak: AA

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