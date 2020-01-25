: Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı

25.01.2020 01:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:19

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından büyük korku ve paniğe kapılan vatandaşlar, sokaklara çıkmıştı.

DEPREMZEDELER İÇİN KONAKLAMA YERLERİ AÇIKLANDI

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı ve geceyi geçireceği yerlerin listesi paylaşıldı.

Elazığ'da dışarıda kalan vatandaşlar için kapısını açan yerlerden bazıları:

- Yakup Kılıç Spor Salonu

- Ahmet Aytar Spor Salonu

- Mert Döküm Fabrikası

- Nailbey Camii

- Yurtbaşı ilçesindeki Hipodrom sabah kadar açık olacak.

- Elazığ Havalimanı

BAKAN KASAPOĞLU TALİMAT VERDİ

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: VATANDAŞLARIMIZ GECEYİ CAMİLERDE GEÇİREBİLİR

Elazığ'daki deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir" dedi.

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