Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı
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Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

27.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:27
Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da sabah saatlerinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyük korku oluşturduğu kentte deprem anı, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında market sahibi dışarı koşarken, markette bulunan malzemelerin sallandığı görüldü. Deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğu bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:26:36. #1.14#
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