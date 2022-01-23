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Elazığ'da depo faresi yakalandı

Elazığ'da depo faresi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir ikametin depo kısmından hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir ikametin depo kısmından hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekipler, kent merkezinde bulunan bir ikametin depo kısmındaki kapının kilidinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler depodan çok sayıda demir su fırçası, keser, bel bağ makası, demir profil, demir kapı, çatı sacı, askopat alüminyum, aydınlatma saati ve elektrik panosunun çalındığını gördü. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hırsızlık yapan şüphelinin A.A. (36) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da depo faresi yakalandı

Elazığ'da depo faresi yakalandı

Elazığ'da depo faresi yakalandı

Elazığ'da depo faresi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Polis, su, 3. Sayfa, Haber

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