ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 5 ay önce öldürülerek gömülen ve ardından cesedi bulunan muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ Elazığ'da 5 ay önce kaybolduğu belirlenen ve ardından eşinin ailesi tarafından silahla vurularak gömüldüğü iddia edilen Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci, defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin canız bedeni, Korucu köyündeki arazide gömülü halde bulundu. Ceset, yapılan çalışmalarla çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken 12'si adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bahçeci'nin cansız bedeni, bugün aile yakınları tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Bahçeci, Kızılay Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.