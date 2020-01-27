Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

27.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:34

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'da saat 19.12'de merkez üssü Sivrice bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verirken Kandilli Rasathanesi ise 4.5 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde4'ü Malatya'da, 37'si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti.