Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD verilerine göre saat 19.12'de Elazığ Sivrice'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

27.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'da saat 19.12'de merkez üssü bir meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verirken Kandilli Rasathanesi ise 4.5 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde4'ü Malatya'da, 37'si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

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