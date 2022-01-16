Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde olan depremde can veya mal kaybı yaşanmazken il merkezinden hafif olarak hissedildi. Elazığ Valiliği, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamamaktadır" açıklamasını yaptı.