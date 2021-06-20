Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı

Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın merkeze bağlı Mollakendi beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Elazığ'ın merkeze bağlı Mollakendi beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.

Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:45:32. #1.14#

title