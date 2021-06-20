Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı

Elazığ'ın merkeze bağlı Mollakendi beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Elazığ'ın merkeze bağlı Mollakendi beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen