ELAZIĞ Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı
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ELAZIĞ Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı

Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandıELAZIĞ'da, apartman görevlisi Ali Rıza Doğan, bindiği asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

24.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:36

Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı

ELAZIĞ'da, apartman görevlisi Ali Rıza Doğan, bindiği asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerindeki Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman görevlisi Ali Rıza Doğan'ın, 8'inci katta bindiği asansör hareket halindeyken kabini bir süre sonra bilinmeyen nedenle 1'inci kata düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince asansörün kabininden yaralı olarak çıkarılan Doğan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ELAZIĞ Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı

Kaynak: DHA

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