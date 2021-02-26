Elanur - Tetik şarkı sözleri

Youtube Trendlerde yer alan şarkılardan olan Elanr Tetik şarkı sözlerini sizler için derledik. Twitch yayınları ile adını duyuran Elanur Pat ilk şarkısını yayımladıktan sonra müzik dünyasına da devam etmeye başladı. İşte Elanur - Tetik şarkı sözleri...

Twitch yayınlarında oyun oynayarak adından bahsettiren Elanur Pat, yeni şarkı Tetik'i paylaştı. İşte Elanur Tetik şarkı sözleri...

ELANUR TETİK ŞARKI SÖZLERİ

Nakarat

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire

tek başına bile bizde kaçış olmaz

yaz adımı bitch işin gücün click

Verse

yaz adımı bitch işin gücün click

cevap versem susuyonuz hepiniz

yüksekler serin ve senlik değil hiç

hızım son yetmez tesla model x

yirmi oldum ışık parlar sanki billie eilish

tanermanla arabada dinliyoz bak big drip

takılırız no trip yes road trip

ev alicam anneme bu benim için so drip

sakin kalin dedim hepiniz(sakinleş)

sakin kalın dedim kudurdunuz hepiniz

nefretiniz eder beni rich (rich rich)

yenilmedik hiçbir zaman takımım kazanır çünkü

Nakarat

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire (shit)

tek başına bile bizde kaçış olmaz

Verse

price önemi yok dolu hesap dolu cash

kei gibi parlarım karanlıkta hep ateş

cidden yaşım daha genç

cidden bulamadım denk

bu yüzden kolay gelir yalnız yürümek

kafa açma bana yazma takılıyom kankalarla

cevap vermem bekleme boşuna

atıp tutma saçma sapan anla artık

çünkü sana bakıp gülerek geçiyoz dalga

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire

tek başına bile bizde kaçış olmaz