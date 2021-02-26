Elanur - Tetik şarkı sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Elanur - Tetik şarkı sözleri

26.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:30
Elanur - Tetik şarkı sözleri

Youtube Trendlerde yer alan şarkılardan olan Elanr Tetik şarkı sözlerini sizler için derledik. Twitch yayınları ile adını duyuran Elanur Pat ilk şarkısını yayımladıktan sonra müzik dünyasına da devam etmeye başladı. İşte Elanur - Tetik şarkı sözleri...

Twitch yayınlarında oyun oynayarak adından bahsettiren Elanur Pat, yeni şarkı Tetik'i paylaştı. İşte Elanur Tetik şarkı sözleri...

ELANUR TETİK ŞARKI SÖZLERİ

Nakarat

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire

tek başına bile bizde kaçış olmaz

yaz adımı bitch işin gücün click

Verse

yaz adımı bitch işin gücün click

cevap versem susuyonuz hepiniz

yüksekler serin ve senlik değil hiç

hızım son yetmez tesla model x

yirmi oldum ışık parlar sanki billie eilish

tanermanla arabada dinliyoz bak big drip

takılırız no trip yes road trip

ev alicam anneme bu benim için so drip

sakin kalin dedim hepiniz(sakinleş)

sakin kalın dedim kudurdunuz hepiniz

nefretiniz eder beni rich (rich rich)

yenilmedik hiçbir zaman takımım kazanır çünkü

Nakarat

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire (shit)

tek başına bile bizde kaçış olmaz

Verse

price önemi yok dolu hesap dolu cash

kei gibi parlarım karanlıkta hep ateş

cidden yaşım daha genç

cidden bulamadım denk

bu yüzden kolay gelir yalnız yürümek

kafa açma bana yazma takılıyom kankalarla

cevap vermem bekleme boşuna

atıp tutma saçma sapan anla artık

çünkü sana bakıp gülerek geçiyoz dalga

tetikteyim bak (prr)

boşa rage at

sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)

bizde gang var (gang)

her yer crossfire

tek başına bile bizde kaçış olmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Ünal Karaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elanur - Tetik şarkı sözleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:30:36. #1.16#
title