Elanur - Tetik şarkı sözleri
Youtube Trendlerde yer alan şarkılardan olan Elanr Tetik şarkı sözlerini sizler için derledik. Twitch yayınları ile adını duyuran Elanur Pat ilk şarkısını yayımladıktan sonra müzik dünyasına da devam etmeye başladı. İşte Elanur - Tetik şarkı sözleri...
Twitch yayınlarında oyun oynayarak adından bahsettiren Elanur Pat, yeni şarkı Tetik'i paylaştı. İşte Elanur Tetik şarkı sözleri...
ELANUR TETİK ŞARKI SÖZLERİ
Nakarat
tetikteyim bak (prr)
boşa rage at
sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)
bizde gang var (gang)
her yer crossfire
tek başına bile bizde kaçış olmaz
yaz adımı bitch işin gücün click
Verse
yaz adımı bitch işin gücün click
cevap versem susuyonuz hepiniz
yüksekler serin ve senlik değil hiç
hızım son yetmez tesla model x
yirmi oldum ışık parlar sanki billie eilish
tanermanla arabada dinliyoz bak big drip
takılırız no trip yes road trip
ev alicam anneme bu benim için so drip
sakin kalin dedim hepiniz(sakinleş)
sakin kalın dedim kudurdunuz hepiniz
nefretiniz eder beni rich (rich rich)
yenilmedik hiçbir zaman takımım kazanır çünkü
Nakarat
tetikteyim bak (prr)
boşa rage at
sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)
bizde gang var (gang)
her yer crossfire (shit)
tek başına bile bizde kaçış olmaz
Verse
price önemi yok dolu hesap dolu cash
kei gibi parlarım karanlıkta hep ateş
cidden yaşım daha genç
cidden bulamadım denk
bu yüzden kolay gelir yalnız yürümek
kafa açma bana yazma takılıyom kankalarla
cevap vermem bekleme boşuna
atıp tutma saçma sapan anla artık
çünkü sana bakıp gülerek geçiyoz dalga
tetikteyim bak (prr)
boşa rage at
sana headshot yeter mi lan evlat (evlat)
bizde gang var (gang)
her yer crossfire
tek başına bile bizde kaçış olmaz