El ve ayakları bağlı kadın kurtarıldı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adrese düzenlenen asayiş operasyonunda, ayakları ip ile bağlı halde bulunan kadın kurtarıldı. Aralarında kurtarılan kadının kocasının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Buluttepe Mahallesi'nde meydana gelen yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Ekipler, operasyon düzenlenen adreste elleri metal kelepçe, ayakları ise ip ile bağlı zorla alıkonmuş M.Y. adlı bir kadın ile karşılaştı. Bağlı olarak tutulan kadın kurtarılırken, yapılan baskınlarda 20 bin lira değerinde ilaç ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

B.Y., E.Y., M.S.K., A.D. ve Ş.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan B.Y.'nin kurtarılan M.Y. adlı kadının kocası olduğu belirlendi.

Şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - HATAY