El latif ne demek? El latif anlamı ne?

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EL LATİF NE DEMEK?

El-Latif esması, ayrıntılı her şeyin inceliklerini bilen demektir. Hiç beklenmedik şekilde Allah kullarına iyilik ulaştırandır. Her şeyin en inceliğini bilendir, Yüce Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah sonsuz lütuf sahibidir ve kulları üzerine lütfu bol olandır.

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