El latif ne demek? El latif anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El latif ne demek? El latif anlamı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem
El latif ne demek? El latif anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan El latif, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, El latif ne demek? El latif anlamı ne? İşte, El latif kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen El latif kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, El latif anlamı ne? El latif ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EL LATİF NE DEMEK?

El-Latif esması, ayrıntılı her şeyin inceliklerini bilen demektir. Hiç beklenmedik şekilde Allah kullarına iyilik ulaştırandır. Her şeyin en inceliğini bilendir, Yüce Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah sonsuz lütuf sahibidir ve kulları üzerine lütfu bol olandır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: El latif ne demek? El latif anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:07:18. #1.17#