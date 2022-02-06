El Kızı hangi gün? FOX El Kızı hangi kanalda? Elkızı bitti mi, final mi yaptı? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

El Kızı hangi gün, FOX El Kızı hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Elkızı dizisinin yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Son bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Elkızı bitti mi, final mi yaptı? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

EL KIZI HANGİ GÜN?

Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Elkızı dizisi için final kararı alındı. Etkileyici bir kadın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya başladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin yayın günü pazar akşamına çekildi. Yine istenilen başarıya ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yaptı. Bu nedenle yeni bölümü yayınlanmamaktadır.

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