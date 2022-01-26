Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Elkızı ve Annemizi Saklarken isimli dizilerde reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak. FOX TV'de yayınlanan Elkızı 13. bölümde Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken ise 8. bölümle final yapacak. El Kızı final mi yapıyor? El Kızı bitti mi? El Kızı neden yok?

EL KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Elkızı dizisi için final kararı alındı. Etkileyici bir kadın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya başladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin yayın günü pazar akşamına çekildi. Yine istenilen başarıya ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.

Ekran macerasını sonlandıracak bir diğer dizi de Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken oldu. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz aralık ayında seyirciyle buluşmuştu. Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.

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