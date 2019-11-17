Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

17.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:58

Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.