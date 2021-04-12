Ekvador'da yeni Devlet Başkanı Guillermo Lasso oldu
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Ekvador'da yeni Devlet Başkanı Guillermo Lasso oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ekvador'da yeni Devlet Başkanı Guillermo Lasso oldu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanının belirleneceği ikinci turda sağın adayı Guillermo Lasso sandıktan zaferle çıkarken, 24 Mayıs'ta göreve başlaması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanının belirleneceği ikinci turda sağın adayı Guillermo Lasso sandıktan zaferle çıkarken, 24 Mayıs'ta göreve başlaması bekleniyor.

Ekvador'da ilk turu 6 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin 2'nci tur sonuçları belli oldu. Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ilk turda en fazla oyu alan sağın aday Lasso ile solun adayı Andres Arauz arasında geçen yarışta kesin olmayan sonuçlara göre Lasso'nun, Aruaz'a karşı üstünlük sağladığını açıkladı. CNE tarafından yapılan açıklamada, Lasso'nun oyların yüzde 52.5'ini aldığı, seçimlerde favori olarak gösterilen rakibi Arauz'ın oy oranının ise yüzde 47.5'te kaldığı kaydedildi.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı seçim gününde 1 milyon 678 bin 274 geçersiz oy, 165 bin 445 de beyaz oy kullanıldı. Yeni Devlet Başkanı, 10 milyon 297 bin 553 seçmenin oyuyla belirlendi.

Lasso zafer konuşmasında, "Ülkede aşılama süreci için yarından itibaren çalışmaya başlayacağım. Kararlı bir şekilde çalışacağız ki 17 milyon Ekvadorlu geride kalmasın, aşılardan yararlansın. Demokratik, özgür ve müreffeh bir şekilde kimseden korkmadan yaşasın. Özgürlükler ülkesindeki değişim ile birlikte bu gece hepimiz huzur ve sükunet içinde uyuyabiliriz. Zulmetmek ya da hapiste görmek istediğim bir liste ile göreve gelmiyorum, hükümetten korkmayan tüm Ekvadorluları özgür görmek istiyorum" dedi.

Lasso'yu ilk olarak Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera tebrik etti. Lasso destekçileri, seçim zaferini araçları ile sokaklarda tur atarak kutladı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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