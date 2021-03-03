Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi
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Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi

03.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:33
Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldi. Kanalı için hazırladığı videoda İmamoğlu'na kadınlar hakkında sorular soran Bilic, buluşma sonrası Instagram hesabından birlikte çekindikleri fotoğraf karesini paylaştı.

YouTube fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" notlu paylaşımla buluşma haberini duyurmuştu.

"BAŞKANIM ZOR SORDUM"

Takipçilerinden soru hazırlamalarını isteyen Danla Bilic, paylaşımın ardından bugün İmamoğlu ile buluştu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden buluşma sonrası fotoğraf paylaşan Bilic, gönderisine bu kez, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mi yakında Youtube'da yayında" notunu ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Paylaşım sonrası Danla Bilic'e kullanıcılardan ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni geldi. Ayrıca ünlü fenomenin Youtube kanalı için hazırladığı videonun 8 Mart'ta paylaşılacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi
Haber Yorumları (3)
RÜKNETTİN DEDE: Eko senide partinide sevmiyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Mansur başkan da kesin gelmeli
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
NE: Taş gibi sorular... ??
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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