Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
CHP Çiğli İlçe eski başkanı Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun süper kahraman yapıldığı videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
CHP Çiğli İlçe eski başkanı Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan Ekrem İmamoğlu videosu büyük ilgi gördü.
SÜPER KAHRAMAN YAPTI
Başrolünü Çağatay Ulusoy'un oynadığı Netflix'in iddialı Türk yapımı dizisi 'Hakan Muhafız'ın tanıtım fragmanına montajla eklenen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü, İmamoğlu'nu İstanbul'un muhafızı yaptılar yorumlarını da beraberinde getirdi. Videoda, "İstanbul'u korumak için yeni bir kahraman doğuyor. Ekrem İmamoğlu Muhafız." ifadeleri yer aldı.
YORUMLAR (13)
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Adamın dibisin İmamoğlu inş yeni başkanımİz sen olursun !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Binali yıldırım ,Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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İyi madem, hem süper gahraman hem de soy ismi İMAMOĞLU'ymuş, virsek mi?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YERLİ MALKOÇOĞLUMUZ VAR BİZİM BİNALİ BABAMIZ. ŞİŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ SESSİZ OLUNCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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reise selam yola devamCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır