Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı

CHP Çiğli İlçe eski başkanı Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan Ekrem İmamoğlu videosu büyük ilgi gördü.

SÜPER KAHRAMAN YAPTI

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un oynadığı Netflix'in iddialı Türk yapımı dizisi 'Hakan Muhafız'ın tanıtım fragmanına montajla eklenen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü, İmamoğlu'nu İstanbul'un muhafızı yaptılar yorumlarını da beraberinde getirdi. Videoda, "İstanbul'u korumak için yeni bir kahraman doğuyor. Ekrem İmamoğlu Muhafız." ifadeleri yer aldı.