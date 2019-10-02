Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı'yla görüştü

02.10.2019 16:51

Paris'te sürgünde ölen usta sanatçılar Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu Fransa'daki Place de l'Hôtel de Ville adıyla bilinen tarihi belediye binasında ziyaret etti.

"SİZİNLE GÜZEL BİR BAĞ KURACAĞIZ"

İmamoğlu'nu kapıda karşılayan Hidalgo, "İstanbul, çok önemli bir büyük şehir. Güzel bir işbirliğini sizinle yeniden canlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Özlemiştik bu işbirliğini. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. 23 Haziran'da tekrar seçildiğiniz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir umut işareti. Siz, aslında Türkiye'nin gerçek başkentinin belediye başkanısınız. Çok ümitlerle size bakıyoruz. İstanbul'la ve Türkiye'yle çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz. 9 Ekim'de Kopenhag'da toplanacak C40 Zirvesi'nde de sizi aramızda görmekten mutlu olacağız"

Paris Belediye Başkanı sosyal medyadan Türkçe açıklama yapıp, işbirliği anlaşmalarını paylaştı.

"BİRÇOK KONUDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

İmamoğlu'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paris Belediye Başkanı'na sıcak karşılaması ve kardeş kent olma teklifiyle ilgili iyi niyet protokolü için teşekkürler. İstanbul-Paris arasında çevre, iklim, kadın ve kültürel alanlar gibi birçok konuda uluslararası işbirliği yapıp beraber çalışacağız." açıklamasını yaptı."

İLK OLARAK AHMET KAYA'YI ZİYARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası bir toplantı için gittiği Paris'te ölen usta sanatçılar Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etti. Güney ve Kaya'nın kabirlerine karanfil bırakıp, dua eden İmamoğlu, "Dilerdik ki bu değerlerimizin, bu insanlarımızın yine vatanlarında kabirleri olsun, orada ziyaret edelim; ama hayat bazen böyle kaderlere sürükleyebiliyor insanları. Paris'e gelip, her iki kabri ziyaret etmek gönlümüzde olan, maneviyatımızda olan bir ziyaretti. Bunu tamamladık. Hem Ahmet Kaya'nın hem Yılmaz Güney'in mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.