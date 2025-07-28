İstanbul Üniversitesi (İÜ), daha önce lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle iptal ettiği İmamoğlu'nun, lisans mezuniyet şartını sağlayamadığı ve kayıt sürecinde gerekli koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle yüksek lisans mezuniyetini de geçersiz saydı. Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması neden iptal edildi?

ENSTİTÜ KARARI: DİPLOMA GEÇERSİZ

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'da yaptığı toplantıda İmamoğlu'nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı'na kabul şartlarını sağlamadığına hükmetti. Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarihli kararına atıfla alınan bu kararda, 6 Temmuz 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikteki "lisans mezuniyet" şartının karşılanmadığı, bu nedenle mezuniyetin geçersiz olduğu belirtildi.

KAYITLAR SİLİNİYOR, TEZ MERKEZİNDEN KALDIRILIYOR

Karar doğrultusunda, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgileri hem üniversitenin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden hem de Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinecek. Ayrıca mezuniyet tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi arşivinden kaldırılacak.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında bir soruşturma başlatmıştı. Bu süreç, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan bir raporun ardından başladı.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ: "AÇIK HATA" VAR

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği resmi yazıda, İmamoğlu'nun diplomasının oluşturacağı hukuki işlemlerde hata olmaması adına üniversitenin ivedilikle değerlendirme yapmasını istemişti. Üniversite de 18 Mart'ta aldığı kararla lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle iptal etmiş ve 6 Mayıs'ta diplomayı veri tabanından silmişti.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdi. İlk duruşmanın tarihi 11 Eylül olarak belirlendi.