Ekrem İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a hakaret ettiği iddia edilen görüntü ortaya çıktı

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmadığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun Yavuz'a "İt" diyerek hakaret ettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka hitap etmişti. Gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanına giden Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmemişti. Konuya ilişkin İmamoğlu, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

VALİLİK: İMAMOĞLU VALİ'YE "İT" DEDİ

İmamoğlu'nun iddiasına cevap veren Ordu Valiliği, "VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.

FATİH PORTAKAL, O ANLARI BÜLTENDE VERMEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, olayı haber bültenine taşıyarak "Ekrem İmamoğlu'nun Vali ile ilgili olarak kullandığı bir söz vardı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı ifadeyi kullanıyordu, hakaret içeren bir sözdü, biz onu vermedik" demişti.