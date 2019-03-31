CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

İMAMOĞLU OY KULLANDIĞI SANDIKTAN 243 OY ALDI

İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 243'ünü Ekrem Ekrem İmamoğlu, 60'ını AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.

Sandıkta 4 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA