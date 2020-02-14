: Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken kayağı anket sorusu oldu

14.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitmesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. İktidar kanadının sert tepki gösterdiği İmamoğlu'nun kayak tatili, yapılan anketle birlikte vatandaşlara soruldu. Vatandaşların yaklaşık %58'i bu hareketi yanlış bulduklarını belirtti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti.

TAZİYENİN ARDINDAN TATİLE GİTTİ

Ancak İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte tatile gitti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirdi.

"TÜRKİYE KAVGANIN DEĞİL, SEVGİNİN MERKEZİ OLMALI"

Eleştiriler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" dedi. İmamoğlu ayrıca kayak yaparken de fotoğrafını paylaştı.

KATILIMCILARIN %58'İ "YANLIŞ" DEDİ

Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'daki depremzedeleri ziyaretinin ardından Erzurum'da ailesi ile birlikte tatil yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 42,8'i "Doğru buluyorum" yanıtını verirken, yüzde 57,2'si "Yanlış buluyorum" yönünde görüş belirtti.

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