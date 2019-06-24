Ekrem İmamoğlu'nun oyunu en çok arttırdığı ilçeler belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu, bir çok ilçede 31 Mart sonuçlarına kıyasla oy oranını artırdı.

EN ÇOK OYU BEŞİKTAŞ'TAN ALDI

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı. İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı. İmamoğlu, 31 Mart'a kıyasla oyunu en çok arttırdığı ilçeler Küçükçekmece, Ümraniye, Kağıthane ve Bağcılar oldu.