Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den Aday Olduğunu Öğrenen Yaşlı Kadın, "Aman Aman Aman" Diyerek Uzaklaştı

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden İmamoğlu, yine yaşlı bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"AMAN AMAN AMAN"

"Dua edin bize Ekrem İmamoğlu benim adım" diyerek yaşlı bir kadınla sohbete tutuşan İmamoğlu, "Kimden koydun, hangi partiden bilmiyorum ki" diyen yaşlı kadına Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, "Aman aman aman, Tayyip! Tayyip! Tayyip!" diyerek İmamoğlu'nun yanından uzaklaştı.

AYNI TEPKİYLE DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞMIŞTI

Daha önce Sultanbeyli Çarşamba Pazarı'nda bir yaşlı kadınla sohbet eden İmamoğlu, "Tayyip'e bağlı değilsen oyları kaybettin" karşılığını almıştı.