Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler
Bugün mesaisine başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşların yere deterjan dökmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. İmamoğlu, vatandaşların 'Temiz İstanbul istiyoruz' açıklamalarına, temiz ve şeffaf bir yönetim sözüyle yanıt verdi.
6 Mayıs günü YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane'deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi.
23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy farkla kazanan ve dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.
ÖNÜNE DETERJAN DÖKTÜLER
Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu'nun önüne deterjan dökerek "Başkanım İstanbul'daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip, tertemiz bir sayfa açıp, halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz" dedi.
Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.
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Kimse heyecana kapılmasın üç yada beş ay sonrasına bakalım ne olduğu o zaman çıkar ortaya .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ulan manyak 18 sene önce istanbul bok icinde yüzüyordu kalın kafalılarCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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o nasıl mal varlığı arkadaş oku oku bitmedi. bir de 25 bin tl maaş ohh mis. olamadık bir başkanCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Bu millet kafayı yemiş sanırım.Cevap Yaz 9 3 Yayından KaldırSİNİR KÜPÜ: 31 martta dedik kimse anlamadı 23 haziranda da dedik daha fenası oldu. ben ne diyim daha. binali baba dururken sen git başkasını seç. bizim milleti anlamak zor. . .1 1 Yayından Kaldır