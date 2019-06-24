Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde on binlerce vatandaş karşıladı!

Beylikdüzü'ndeki etkinlik alanına yurttaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ulaşan Ekrem İmamoğlu'u yurttaşlara hitap etti. Konuşmasında tüm siyasi parti seçmenlerine seslenen İmamoğlu, "Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk ve adalet var."dedi. İmamoğlu'nun konuşması sık sık sloganlarla kesildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki konuşması objektiflere böyle yansıdı: