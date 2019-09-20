Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok
Siyaset dünyasında kanserle verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin çok sayıda mesaj yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında "Gittin, çok üzgünüz çok... Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay yaşam mücadelesini kaybetti. Tay'ın ölümü sonrası sosyal medyadan çok sayıda siyasi baş sağlığı mesajı yayınlandı.
İMAMOĞLU: GİTTİN ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığıNeslican Tay paylaşımında "Gittin, çok üzgünüz çok... Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin" dedi.
İMAMOĞLU 4 GÜN ÖNCE NESLİCAN TAY İÇİN MESAJ YAYINLAMIŞTI
İmamoğlu Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı gün şu mesajı paylaşmıştı: "Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle."
KARAMOLLAOĞLU RAHMET DİLEDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hayatını kaybeden Neslican Tay için mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Kanser hastalığına karşı verdiği mücadelesi ile tanıdığımız Neslican Tay'ın, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. #neslicantay'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN: GÜLER YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mesajında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" demiştin. Sen bizlere bu kez kazanmayı değil, vazgeçmemeyi öğrettin. Seni hep yaşama sevincin ve güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. #NeslicanTay" dedi.