Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu mamoğlu 27 Mayıs'ın yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 58'inci yılında anılıyor.

"HALKIN İRADESİNİ YOK SAYAN HİÇ BİR MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkın iradesini yok sayan hiçbir müdahale kabul edilemez ve eninde sonunda tarih önünde yargılanır. Aslolan seçimle gelenin seçimle gitmesidir. #27Mayıs darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum." dedi.